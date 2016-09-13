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uefa yeni başkanını seçiyor

UEFA YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nde (UEFA) seçim heyecanı yaşanıyor.

Tarih : 13 Eylül 2016, 12:00
Puan Ver : Uefa Yeni Başkanını Seçiyor(8/10)5


Michel Platini'nin, FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter'den 2 milyon İsviçre frangı aldığı gerekçesiyle futboldan 4 yıllığına men edilmesi ve UEFA başkanlığından istifa etmesinin ardından UEFA'nın yeni başkanı, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Grand Resort Lagonissi Hotel'de yapılacak kongre ile seçilecek. Yarın TSİ 10.00'da başlayacak 12. Olağanüstü UEFA Kongresi'nde başkanlık seçiminin yanı sıra FIFA'da UEFA'yı temsil edecek kadın üyenin de seçimi gerçekleştirilecek.



Kongrede, başkanlık seçimi için 2 aday yarışacak. Bu isimler, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin ile Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag. Daha önce adaylığını açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ise geçen hafta yaptığı yazılı açıklama ile başkan adaylığından çekildiğini açıklamıştı.








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