UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

13 Nisan'da oynanan Olympique Lyon- Beşiktaş maçı öncesinde sahaya taraftarlar girmiş, bunun ardından UEFA 100.000 Euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası vermişti.

Siyah-beyazlılar, bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde UEFA'ya gidip savunma yapmıştı.

Kaynak: haberinburada