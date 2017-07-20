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UEFA Süper Kupası maçının hakemi belli oldu

UEFA SÜPER KUPASI MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Uefa Süper Kupası Maçının Hakemi Belli Oldu(7/10)3

Manchester United ile Real Madrid arasında 8 Ağustos'ta, TSİ 21.45'te oynanacak olan 2017 UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.

MAÇIN DÜDÜĞÜ GİANLUCA ROCCHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te kozlarını paylaşacağı dev maçta, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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