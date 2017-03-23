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uefa sıralamasında ilk 6 kesinleşti

UEFA SIRALAMASINDA İLK 6 KESİNLEŞTİ

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 6'da yer almayı garantiledi.

Tarih : 23 Mart 2017, 17:41
Puan Ver : Uefa Sıralamasında İlk 6 Kesinleşti(8/10)8


TÜRKİYE NE DURUMDA?



7'ncilikten 10'unculuğa kadar sıralanan ülkelerden (Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye) de 2'şer ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.



UEFA ülke puanı sıralaması, yeni Şampiyonlar Ligi'nde statüsü sebebiyle büyük önem taşıyor. 2018-19 sezonundan itibaren 3 yıllığına yürürlüğe girecek format doğrultusunda, ülke puanı sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan ülkelerin liglerinde ilk 4'e giren kulüpler, eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.



 



kaynak:sabah








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