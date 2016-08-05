

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonu play-off turu kura çekimi, bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.







Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak 10 takım ile 3. ön eleme turundan gelen 10 kulübün eşleşeceği kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.







UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, bugün TSİ 14.00'te çekilecek Avrupa Ligi play-off turu kura çekimine, seribaşı olarak katılacak.







Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda oynadığı kötü futbolla Monaco'ya 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne geçen sezon olduğu gibi ön elemede veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimi bu saat 14.00'da çekilecek.







UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti.İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.