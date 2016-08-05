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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Osmanlıspor, Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off turunda rakipleri ile eşleşecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak?

Tarih : 05 Ağustos 2016, 11:40
Puan Ver : Uefa Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?(0/10)


UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonu play-off turu kura çekimi, bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.



Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak 10 takım ile 3. ön eleme turundan gelen 10 kulübün eşleşeceği kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, bugün TSİ 14.00'te çekilecek Avrupa Ligi play-off turu kura çekimine, seribaşı olarak katılacak.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda oynadığı kötü futbolla Monaco'ya 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne geçen sezon olduğu gibi ön elemede veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimi bu saat 14.00'da çekilecek.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Osmanlıspor ve  Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti.İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.








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