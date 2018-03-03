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UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! Beşiktaş'tan büyük başarı

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINI GÜNCELLEDİ! BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonlar Liginde oynanan maçların ardından UEFA 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi. Beşiktaş 8. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarih : 03 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Uefa Kulüpler Sıralamasını Güncelledi! Beşiktaş'tan Büyük Başarı(10/10)6

Şampiyonlar Liginde son 16'ya adını yazdıran Beşiktaş'ın bu sezon topladığı puanlar sonucu UEFA'daki yeni sıralaması belli oldu.

Şampiyonlar Liginde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi.

İŞTE UEFA'NIN SIRALAMASI:

Bayern Münih - 21.00 puan Manchester City - 21.00 puanTottenham - 21.00 puanReal Madrid - 20.00 puanBarcelona - 20.00 puanLiverpool - 20.00 puanMachester United - 20.00 puanBeşiktaş - 17.00 puanParis Saint-Germain - 19.00 puan Shakhtar Donetsk - 19.00 puanChelsea - 18.00 puanJuventus - 18.00 puanSevilla - 17.00 puanBasel - 17.00 puanRoma - 17.00 puanPorto - 16.00 puan Atletico Madrid - 14.00 puanCSKA Moskova - 13.00 puan

Genel sıralamada 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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