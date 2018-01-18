UEFA, resmi internet sitesinden kulüplerin gelir ve giderlerine yönelik resmi dökümanları yayınladı. Buna göre Süper Lig ekiplerinin durumu pek de iç açıcı görünmüyor.



UEFA'nın raporuna göre 2017 yılında en borçlu futbol ülkesi İngiltere, ikinci sırada İtalya ve üçüncü sırada da Türkiye bulunuyor. İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor.

TÜRKİYE'NİN BORÇLARI YÜZDE 6 ARTTI

Türkiye için benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye'deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış. İtalya'da ise yüzde 11'lik artış dikkat çekiyor.

Kaynak: haberinburada