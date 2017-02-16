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uefa, kafa vuruşlarını mercek altına aldı

UEFA, KAFA VURUŞLARINI MERCEK ALTINA ALDI

Futbolda kafa vuruşları ile bunama arasında bağlantı olduğuna ilişkin son yapılan bilimsel çalışmanın ardından UEFA da konu hakkında araştırma başlattı

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:13
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UEFA, futboldaki kafa vuruşları ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğuna ilişkin son yapılan bilimsel çalışmanın ardından konuyu araştırmaya karar verdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, futbol oynarken uzun yıllar boyunca tekrar eden topa yapılan kafa vuruşları ve çarpışmaların beyne zarar vererek bunamaya yol açabileceğine ilişkin hafta içinde ortaya çıkan bilimsel araştırmanın dikkatle incelendiği belirtildi.



Açıklamada, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla UEFA'nın kendi araştırmasını başlatacağı belirtilerek, "Bu araştırma sayesinde genç oyuncuların maçlar ve antrenman sırasında aldığı sağlık riski oranını en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:habertürk








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