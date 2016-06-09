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uefa fenerbahçe'nin başvurusunu kabul etti!

UEFA FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ!

UEFA, Fenerbahçe'nin Braga ile oynadığı maçı yöneten Ivan Bebek hakkında yaptığı şikayeti kabul etti ve Hırvat hakem hakkında soruşturma başlattı.

Tarih : 09 Haziran 2016, 12:26
Puan Ver : Uefa Fenerbahçe'nin Başvurusunu Kabul Etti!(9/10)11


Fenerbahçe Kulübü, 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği Braga maçının hakemi Ivan Bebek için yaptığı şikayetin UEFA tarafından kabul edildiğini açıkladı.



Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, UEFA'nın, maçtaki tartışmalı kararlarıyla büyük tepki toplayan Hırvat hakem hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin resmi sitesinde UEFA'nın konu ile ilgili olarak sarı lacivertli kulübe gönderdiği mektubun Türkçe çevirisi yayımlandı.



İşte o mektup:



"Sn. Şekip Mosturoğlu'nun Dikkatine;



Sayın İlgili;



UEFA Avrupa Ligi 2015/2016 sezonu SC Braga ve Fenerbahçe SK arasında 17 Mart 2016 tarihinde oynanan müsabaka ile ilgili olarak; Ivan Bebek aleyhinde soruşturma açılmasını talep etmiş olduğunuz 18 Mart 2016 ve 18 Mayıs 2016 tarihli yazılarınızın alınmış olduğunu konfirme ediyoruz. Bu bağlamda, bu konu, ileriki soruşturmaları yürütmek adına UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi'ne iletilecektir. UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi UEFA'ya cevabını sağlar sağlamaz sizlere geri dönüş yapacağız.



Yukarıdaki konuyu dikkatinize sunarız.



Saygılarımızla,



Emilio Garcia



UEFA Disiplin ve Bütünlük Komitesi Başkanı"








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