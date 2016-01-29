

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer, UEFA konusunun Galatasaray için hayat memat konusu olduğunu söyledi.







Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuşan İşbecer, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.







"EL FRENİNİ ZINK DİYE ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK"



Transferi durdurduklarını belirten Fatih İşbecer, "Transfer biliyorsunuz hocamızla beraber takımı gençleştirme yönünde çalışmalarımız var. Elimizde 5-6 kişilik liste vardı fakat UEFA'dan gelen 1+1 men olabilirisiniz ihtarıyla birlikte transferi durdurduk. O yüzden transferde el frenini zınk diye çekmek zorunda kaldık. Galatasaray adına Martin Benitez için Arjantin'e uzun bir yolculuk yaptım. En son geldiğimiz noktada 10 milyon rakamları konuşulmaya başladı. Orada bir transfer için birçok kişi ile temasa geçmeniz gerekiyor. UEFA olayı ile de transferden vazgeçtik. UEFA bizim için hayat memat konusudur. Galatasaray'ı dar boğazdan çıkarmak için uğraşacağız. Taraftarımızın da bu duruma kendisi alıştırması ve bizlerden desteğini çekmemesi lazım." diye konuştu.







'ANLAŞMALAR SEVR ANLAŞMASI GİBİ!'



Divan Kurulu toplantısında keskin ifadeler kullandığını söyleyen genç yönetici, "Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray'ın bütün anlaşmaları ‘Serv ‘anlaşması gibi bir ifade kullandım. Galatasaray geçtiğimiz 5 sene 15 milyon danışmanlık ücreti ödenmiş. Kulübün paraları demek ki çarçur edilmiş. İnanılmaz sözleşmelere imzalar atılmış. Ben sadece onlara dikkat çektim." dedi.