UEFA, BEŞİKTAŞ'A LEİPZİG MAÇINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE 25 BİN EURO CEZA VERDİ
UEFA, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Leipzig karşılaşması esnasında, stadın elektriklerinin gitmesi nedeniyle 25 bin Euro para cezasına çarptırdı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Leipzig ile oynadığı maçta elektriklerin kesilmesi sebebiyle, UEFA tarafından Beşiktaş'a soruşturma açılmıştı.
25 BİN EURO PARA CEZASI VERİLDİ
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.
Kaynak: haberinburada
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