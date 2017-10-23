Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Leipzig ile oynadığı maçta elektriklerin kesilmesi sebebiyle, UEFA tarafından Beşiktaş'a soruşturma açılmıştı.

25 BİN EURO PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.

Kaynak: haberinburada