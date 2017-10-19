UEFA AVRUPA LİGİNDE KONYASPOR, SALZBURG'A 2-0 MAĞLUP OLDU
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü maç gününde Atiker Konyaspor, sahasında Red Bull Salzburg'u konuk etti. Grupta üç puanı bulunan temsilcimiz seyircisinin de desteğiyle rakibini mağlup edip grubunda zirveye çıkmak isterken, dört puanla lider Salzburg ise sıkı grupta ciddi bir avantaj elde etmek çabasındaydı.
KONYASPOR 3 PUANDA KALDI
Zorlu karşılaşmayı Salzburg, Gulbrandsen (5) ve Dabbur'un (80) golleriyle 2-0 kazandı. Salzburg 7 puanla liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz ise üç puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Marsilya, konuğu Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi. Marsilya 6 puana yükseldi. Vitoria ise 1 puanla son sırada kaldı.
Gruptaki dördüncü maçlarda ise 2 Kasım'da Marsilya, Vitoria'ya konuk olacak, Konyaspor ise Salzburg deplasmanına gidecek.
Kaynak: haberinburada
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