Finalde karşılaşacak Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro...



UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.



Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.







kaynak:sabah