Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz Karşı Darbe Girişimidir
'danışmadan İlaç Kullanmak Sağlık Açısından Büyük Risk'
Abd'den Pyd/Pkk'ya 100 Tır Silah!
Abdullah Gül'ün Gelini De Tıp Fakültesi'nden Mezun Oldu
Ankara'da Öğrenci Servisi Devrildi!
Merakla Beklenen Zam Açıklaması Geldi
Doktor Kıyamet'ten Çok Önemli Türk Lirası Açıklaması
Dev Avm 2 Ay Önce Açılmıştı, Şimdi Satılıyor...
Borsada 100.000'e Doğru
Türkiye'de Bulunan Rezerv İçin Sıraya Girdiler!
Vagner Love: Cenk Harika, En İyisi Beşiktaş
Kuzey Kore-Güney Kore Sınırında Çatışma
Uefa Avrupa Ligi'nde 572 Milyon Avroluk Final
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz İle Devam Edecek
Altınordu'ya Yeni Çağlar Piyangosu
Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

uefa avrupa ligi'nde 572 milyon avroluk final

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 572 MİLYON AVROLUK FİNAL

Finalde karşılaşacak Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro...

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:35
Puan Ver : Uefa Avrupa Ligi'nde 572 Milyon Avroluk Final(6/10)4


UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.



Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Uefa  Avrupa  Ligi  Nde  572  Milyon  Avroluk  Final    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER