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uefa avrupa ligi nde son 32 turu başlıyor

UEFA AVRUPA LİGİ NDE SON 32 TURU BAŞLIYOR

Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:19
Puan Ver : Uefa Avrupa Ligi Nde Son 32 Turu Başlıyor(10/10)8


Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda yarın 16 karşılaşma yapılacak.



Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez son 32 turuna kalan Fenerbahçe, ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacak. Krasnodar kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza atan Osmanlıspor, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.



 



kaynak:haberler








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