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Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
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UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu! Milli yıldıza dev eşleşme

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! MİLLİ YILDIZA DEV EŞLEŞME

UEFA Avrupa Liginde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Mesut Özilli Arsenal ile eşleşti.

Tarih : 23 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme(5/10)1

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

İLK MAÇLAR 8 MART'TA OYNANACAK

Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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