UEFA, ALİ PALABIYIK VE ALPER ULUSOY'A UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÖREV VERDİ
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy'a UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçlarında görev verdi.
FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy ile hakem gözlemcileri Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy, 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçlarında görevlendirildi.
ALİ PALABIYIK BULGARİSTAN'A
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Bulgaristan'ın Levski Sofya ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında başkent Sofya'daki Georgi Asparuhov Stadı'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.
ALPER ULUSOY DANİMARKA'YA
FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy da Danimarka'nın Midtjylland ile Macaristan'ın Ferencvaros takımları arasında Herning şehrindeki MCH Arena'da TSİ 20.00'de yapılacak rövanş maçında düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılarının Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan olacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler üstlenecek.
Öte yandan UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsviçre'nin Luzern ile Hırvatistan'ın Osijek takımları arasında yapılacak rövanş maçında görev alacak. İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'ndaki müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
UEFA Gözlemcisi Zihni Aksoy ise Çekya'nın Mlada Boleslav ile İrlanda Cumhuriyeti'nin Shamrock Rovers takımları arasında Mlada Boleslav şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak rövanş maçında görev yapacak.
Kaynak: haberinburada
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