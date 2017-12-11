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Üçüzlerin Hayali 17 Yıl Sonra Gerçek Oldu, Erdoğan İle Buluştular

ÜÇÜZLERİN HAYALİ 17 YIL SONRA GERÇEK OLDU, ERDOĞAN İLE BULUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin ismini alan üçüzlerle 17 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 04:50
Puan Ver : Üçüzlerin Hayali 17 Yıl Sonra Gerçek Oldu, Erdoğan İle Buluştular(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin ismini alan üçüzlerle 17 yıl aradan sonra bir araya geldi.

ÜÇÜZLERİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Çeşitli programları dolayısıyla Sivas'ta bulunan Erdoğan, şehirden ayrılmadan önce, Sivas'ta 23 Nisan 1999'da dünyaya gelen ve ailesinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'a sevgisi dolayısıyla "Berhan Recep", "Ensar Tayyip" ve "Berat Erdoğan" isimlerini verdiği üçüz kardeşlerin evine misafir oldu.

ANNE, 17 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

Sabah saatlerinde AK Parti Sivas 6. Olağan İl Kongresi'ne gelen üçüzler ve anneleri Berrin Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı buldu. Anne Çakmak, Erdoğan'a, 17 yıl önce üçüzlerle buluştuğu fotoğrafı gösterdi.

Fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, anne Çakmak evlerine kahve içmeye davet etti. Programlarını bitirdikten sonra ailenin evine giden Erdoğan, burada yaklaşık yarım saat kaldı.

ERDOĞAN AİLE İLE KAHVE İÇTİ

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, üçüzler ve anne Çakmak ile sohbet eden Erdoğan, aileyle kahve içti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

1 YAŞINDAYKEN ERDOĞAN'IN DAVETİ ÜZERİNE KISIKLI OFİSE GİTMİŞLERDİ

Üçüz kardeşler, babaları Orhan ve anneleri Berrin Çakmak ile henüz bir yaşlarındayken Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul Kısıklı'daki ofise gelmişti.

Erdoğan'ın kucağına aldığı, altın ve çeşitli oyuncaklar hediye ettiği üçüzler, hala o oyuncakları ve çekilen fotoğrafları saklıyor.

HAYALLERİ 17 YIL SONRA GERÇEK OLDU

Görüştüklerinde bir yaşında olan Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler, 17 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşme hayali kuruyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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