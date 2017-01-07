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'uçuyordu, bir yere çarpmadan yakaladım'

'UÇUYORDU, BİR YERE ÇARPMADAN YAKALADIM'

Çağla Şıkel ile birlikte 'Her Şey Dahil' adlı programı sunan Alişan, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:35
Puan Ver : 'uçuyordu, Bir Yere Çarpmadan Yakaladım'(10/10)7


Alişan ile Çağla Şıkel, sosyal medyadan yaptıkları komik paylaşımlara bir yenisini ekledi.



Instagram'da paylaşımda bulunan ünlü türkücü, Çağla Şıkel'in adeta uçuyor gibi poz verdiği fotoğrafa, "Uçuyordu çok şükür bir yere çarpmadan havada yakaladım" notunu düştü.



 



kaynak:milliyet








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