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Uçuşu İptal Olunca Aldığı Piyango Biletiyle Milyoner Oldu!

UÇUŞU İPTAL OLUNCA ALDIĞI PİYANGO BİLETİYLE MİLYONER OLDU!

Uçuşun iptal olmasıyla evine gitmek için başka bir uçuşu beklemek zorunda kalan adam, bir piyango bileti aldı. Michigan piyango çekilişinde çekilen beş topu da bilen adam, büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Uçuşu İptal Olunca Aldığı Piyango Biletiyle Milyoner Oldu!(9/10)5

Chicago'nun O'Hare Havalimanı'nda evine gitmek için uçuş saatini bekleyen 56 yaşındaki Paul Kuharevicz, uçuşunun iptal edilmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. İptal olan uçuş sayesinde aldığı biletten tam 1 milyon dolar kazandı.

UÇUŞ İPTAL OLUNCA PİYANGO BİLETİ ALDI, 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Kuharevicz, yaptığı açıklamada olayı şu şekilde anlattı, "Bir iş gezisinden eve dönüyordum ve O'Hare'deki uçuşum iptal edildi, bu yüzden bir araba kiralayıp eve gittim" dedi. "Eve dönüş yolumda Ladd bölgesinde bulunan bir piyango bileti büfesine uğradım ve bir bilet aldım, ertesi sabah, oğlum bana Ladd'de alınan bir biletin 1 milyon dolar kazanan bilet olduğu haberini içeren bir mesaj attı. Biletimi kontrol ettim ve şaşkınlığa uğradım."

EŞİNİ ARAYIP "ARTIK ÇALIŞMANA GEREK YOK" DEDİ

Kuharevicz, kazandığını gördükten sonra karısına kısa bir süre önce verdiği sözü hatırlayıp, karısını aradığını ve ona artık çalışması gerekmediğini ilettiğini söyledi.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

28 yıllık öğretmenliğinde son seneye giren eşinin erken emekli olup, gezmek gibi bir hayalinin olduğunu söyleyen Kuharevicz, "Bunu gerçekleştirebileceğimiz için çok mutluyuz" dedi. Parasının bir bölümüyle de evin borçlarını ödemek için kullanacağını, yeni bir bisiklet kiralayacağını ve gerisini yatırım yapacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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