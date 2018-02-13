Dubai'ye gitmek için aylar öncesinden bilet alan yolcunun uçuşu, hava yolu firması tarafından bir gün önceye alınınca taraflar mahkemelik oldu. Mahkeme, tüketiciyi haklı bularak giderlerinin karşılanmasına hükmetti.

Genellikle rötar yapan uçaklar, yolcuları mağdur eder. Ancak bu kez planlanandan bir gün önce kalkan uçak yolcuları perişan etti. Dubai'ye gitmek için aylar öncesinden bilet alan vatandaşın uçuşu hava yolu firması tarafından bir gün önceye alınınca taraflar mahkemelik oldu. Mahkeme, tüketicinin bir gün önce ulaştığı kentte yaptığı ulaşım ve otel masraflarının iadesine hükmetti.

BİR GÜN ÖNCEYE ALINDI

Dubai'ye gitmek isteyen vatandaş, aylar öncesinden bir havayolu şirketinden 23 Kasım için bir hava yolu şirketinden 3 bilet aldı. Şirket, uçuşun bir gün önceye alındığını bildirince şok yaşayan yolcu ve ailesi, aylar önce planladığının aksine bir gün önce uçağa binmek mecburiyetinde kaldı.

YARGIYA TAŞINDI

Bir gün önce uçak yolculuğu yapmanın madden ve manen kendisine zarar verdiğini belirten yolcu ve ailesi konuyu yargıya taşıdı.

7 BİN 300 TL TAZMİNAT

4. Tüketici Mahkemesi'nde havayolu şirketi aleyhine tazminat davası açan yolcu, mağdur olduklarını söyledi. Planlanandan bir gün önce otele giriş yapılması nedeniyle maddi zararları da oluştuğunu belirten davacı, 400'er Euro'dan toplam bin 200 Euro kaybı olduğunu dile getirip 7 bin 300 lira da manevi tazminat talep etti.

FİRMA: 4 SAAT ÖNCE GİTTİLER

Mahkemede savunma yapan davalı havayolu şirketi avukatı ise davacının uçuştan 11 gün önce haberdar edildiğini, yolcuların mağdur edilmemesi için son derece ihtiyatlı davranıldığını öne sürdü. İptalin nedeni ilgili sefere ait uçağın tip değişikliğinden dolayı küçülmesinden kaynaklandığını, davacıların bu iptal sonrası sadece 4 saat önce varış noktası olan Dubai'ye gittiklerini dile getirdi. Şirket avukatı yolcuların mağdur edilmediklerini savunarak davanın reddini talep etti.

Bilirkişi raporunu da inceleyen mahkeme, davacıların davalı tarafın talebi üzerine gidiş tarihlerini değiştirmek zorunda kaldıklarına hükmetti. Bu durumun ayıplı hizmet olarak kabulü gerektiğine dikkat çeken 4. Tüketici Mahkemesi, bu nedenle maddi tazminat talebini kabul etti.

MASRAFLARI İADE EDECEK

Her bir davacı için 400 Euro'luk bilet ücreti ile 2 bin 131 lira tutan konaklama masrafının davacılara iadesine hükmetti. Davalı şirketin temyiz müracaatını giörüşen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Dört yıl süren dava sonrası, planlanandan bir gün önce uçan üç yolcu, bilet ve konaklama masraflarını tahsil etmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: haberinburada