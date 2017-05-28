UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
Kelly, "Havacılığa karşı birçok tehdit söz konusu. Bir uçağı havadayken patlatmak teröristlerin gerçekten de çok istediği bir şey.” dedi.
Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Bakan Kelly, “Gerçek bir tehdit var. Havacılığa karşı birçok tehdit söz konusu. Bir uçağı havadayken patlatmak teröristlerin gerçekten de çok istediği bir şey.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus yetkililerle Oval Ofis'te DEAŞ'ın uçaklarda laptoplara yerleştirilmiş bombalarla saldırı düzenleyeceğine yönelik istihbarat bilgileri paylaştığına dair haberleri hatırlatılarak, bu bağlamda yönetimin tüm uçuşlara yönelik bir saldırıya karşı elektronik cihazları yolcu kabinine alınmasını yasaklaması söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Kelly, yasak getirebileceğini söyledi.
kaynak:milliyet
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