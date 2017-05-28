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UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!


UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
Tarih : 28 Mayıs 2017, 23:16
Puan Ver : Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağıyla İlgili Flaş Açıklama!(9/10)7


Kelly, "Havacılığa karşı birçok tehdit söz konusu. Bir uçağı havadayken  patlatmak  teröristlerin gerçekten de çok istediği bir şey.” dedi.



Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Bakan Kelly, “Gerçek bir  tehdit var. Havacılığa karşı birçok tehdit söz konusu. Bir uçağı havadayken  patlatmak  teröristlerin gerçekten de çok istediği bir şey.” dedi.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus yetkililerle Oval Ofis'te DEAŞ'ın  uçaklarda laptoplara yerleştirilmiş bombalarla saldırı düzenleyeceğine yönelik  istihbarat bilgileri paylaştığına dair haberleri hatırlatılarak, bu bağlamda  yönetimin tüm uçuşlara yönelik bir saldırıya karşı elektronik cihazları yolcu  kabinine alınmasını yasaklaması söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine  Kelly, yasak getirebileceğini söyledi.



 



 



 



kaynak:milliyet






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