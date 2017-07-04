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Uçuşlarda elektronik cihaz yasağı ne zaman kalkıyor!

UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kalkacağını açıkladı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 13:21
Puan Ver : Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı Ne Zaman Kalkıyor!(8/10)10


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kalkacağını açıkladı.



SHGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı Çarşamba günü itibariyle kalkıyor" denildi.

twitterhttps://twitter.com/SHGM/status/882097868672311296



Doğan Haber Ajansı, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini tamamladıkları ve konuyla ilgili yasağın 5 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi verdiğini aktardı.



 



 



 



 



kaynak:mynet








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