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uçuşlara 17 dakikalık kuş engeli

UÇUŞLARA 17 DAKİKALIK KUŞ ENGELİ

HAVA trafiğini olumsuz etkileyen kuş sürüleri nedeniyle uçaklar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 17 dakika iniş yapamayarak havada tur atmak zorunda kaldı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:29
Puan Ver : Uçuşlara 17 Dakikalık Kuş Engeli(8/10)7


HAVA  trafiğini olumsuz etkileyen kuş sürüleri nedeniyle uçaklar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 17 dakika iniş yapamayarak havada tur atmak zorunda kaldı.



Pegasus Havayolları'nın Elazığ-İstanbul seferini yapan uçağın iniş için Sabiha Gökçen Havalimanı'na alçalmaya başladı. Uçak bu sırada kuş sürüsü nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kalırken, pilot kuleye bilgi verdi. Kuşları uzaklaştırmak için mücadele edildiği sırada havalimanına iniş yapacak uçaklar havada bekletildi. Yaklaşık 17 dakika boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişler yapılamazken pist kuşların uzaklaştırılmasının ardından saat 11.00'da yeniden inişlere açıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Uçuşlara  17  Dakikalık  Kuş  Engeli    haber

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