UÇUŞ SIRASINDA YOLCUSU BAYILAN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Montreal seferini yapan uçağı, bir yolcusunun bayılması üzerine İstanbul'a geri döndü.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alan TK-35 sefer sayılı Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçağı saat 15.33'te havalandı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAYGINLIK GEÇİRDİ
Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra yolculardan 16 yaşındaki genç kız bayıldı. Kabin memurları ilk müdahaleyi yaparak durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.
Uçakta bulunan bir doktor da rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Doktorun, 'geri dönelim' demesi üzerine Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesine bildirerek acil iniş izini istedi.
YAKITINI HAVADA BOŞALTTI
Alınan izin üzerine uçak havada yakıtını azaltmak için tur atmaya başladı. Uçak yaklaşık 3 saat tur attıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Bu arada hastalanan yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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