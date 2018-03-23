UÇURUMUN KENARINDAKİ OKUL BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki okul binasında yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım çalışmaları başladı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı, çalışmalar devam ediyor. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
ÖĞRENCİLER DİĞER BİNALARA YERLEŞTİRİLDİ
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.
BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'a Çamur Yağdı, Arabalar Mahvoldu! Meteoroloji Bugün İçin De Uyardı: Tekrar Gelecek
- Adana'yı Birbirine Kattılar! Polisten Kaçan Sürücü Yakalandı
- Abd'den Menbiç Açıklaması: Çekilmek Gibi Bir Niyetimiz Yok
- Tillerson Sitem Ederek Veda Etti: Washington Kötü Niyetli Bir Şehir
- Bylock'tan Çarpık İlişki Çıktı: Kırmızı Don Aldım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 150 Balina Karaya Vurdu, Halk Denize Döndürmek İçin Seferber Oldu
- İş Arkadaşının Makatına Basınçlı Hava Pompası Sokarak Öldürdü
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
- Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar