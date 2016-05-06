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uçuruma yuvarlanmaktan ağaç kurtardı

UÇURUMA YUVARLANMAKTAN AĞAÇ KURTARDI

Gümüşhane’de bir otomobil uçuruma düşmekten son anda takıldığı ağaç sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:23
Puan Ver : Uçuruma Yuvarlanmaktan Ağaç Kurtardı(7/10)10


Gümüşhane'de bir otomobil uçuruma düşmekten son anda takıldığı ağaç sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Canca Mahallesi'nde Metin Önder Doğan (45) yönetimindeki 29 AF 864 plakalı otomobil, Zanka mevkiinde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu savrularak yuvarlandı. Birkaç metre yuvarlandıktan sonra takla atarak yamaçtaki ağaca tutunan otomobil, metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.










Etiketler: Uçuruma  Yuvarlanmaktan  Ağaç  Kurtardı    haber

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