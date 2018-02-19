UÇURUMA YUVARLANAN İNEĞİ KURTARMA OPERASYONU KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye konulan inek zabıta aracına taşındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ZABITA VE VETERİNER EKİPLERİ DESTEK VERDİ
Kepez Mahallesi Dağevleri mevkisinde dere yatağına düşen ineği gören mahalle sakinleri, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Hareket edemeyen ineği kurtarmak için zabıta ve veteriner ekipleri de itfaiyeye destek verdi. Sedyeye konulan inek, yaklaşık 200 metre ileride bekleyen zabıta aracına taşındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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