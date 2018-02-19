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Uçuruma yuvarlanan ineği kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı

UÇURUMA YUVARLANAN İNEĞİ KURTARMA OPERASYONU KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye konulan inek zabıta aracına taşındı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Uçuruma Yuvarlanan İneği Kurtarma Operasyonu Kameraya Böyle Yansıdı(9/10)5

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ZABITA VE VETERİNER EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Kepez Mahallesi Dağevleri mevkisinde dere yatağına düşen ineği gören mahalle sakinleri, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Hareket edemeyen ineği kurtarmak için zabıta ve veteriner ekipleri de itfaiyeye destek verdi. Sedyeye konulan inek, yaklaşık 200 metre ileride bekleyen zabıta aracına taşındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen inek, sahibine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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