Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ZABITA VE VETERİNER EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Kepez Mahallesi Dağevleri mevkisinde dere yatağına düşen ineği gören mahalle sakinleri, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Hareket edemeyen ineği kurtarmak için zabıta ve veteriner ekipleri de itfaiyeye destek verdi. Sedyeye konulan inek, yaklaşık 200 metre ileride bekleyen zabıta aracına taşındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: haberinburada