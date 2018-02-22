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Üçüncü milli denizaltı Murat Reis için tören düzenlenecek

ÜÇÜNCÜ MİLLİ DENİZALTI MURAT REİS İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Yapımları devam eden Piri Reis ve Hızır Reis'in ardından, yeni tip yerli denizaltıların üçüncüsü olacak Murat Reis denizaltısı için bu pazar günü tören düzenlenecek.

Tarih : 22 Şubat 2018, 22:00
Puan Ver : Üçüncü Milli Denizaltı Murat Reis İçin Tören Düzenlenecek(6/10)2

Yerli ve milli denizaltı projesinde 3. gemi için start verildi. Yapımları devam eden Piri Reis ve Hızır Reis'in ardından, yeni tip yerli denizaltıların üçüncüsü olacak Murat Reis denizaltısı için bu pazar günü ilk kaynak töreni düzenlenecek.

YERLİ VE MİLLİ DENİZALTILAR

Üç tarafı sularla çevrili olan Türkiye denizlerdeki hakimiyetini her geçen gün güçlendirerek sürdürüyor. Bir yandan MİLGEM kapsamındaki korvetler sırasıyla denize indirilirken, yerli ve milli denizaltılarla ilgili süreç de başarıyla ilerliyor.

TÖRENE ERDOĞAN'DA KATILACAK

Yeni sistem yerli denizaltıların 3'üncüsü olan Murat Reis denizaltısının ilk kaynağı bu pazar yapılacak. Gölcük Tershanesi'nde düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması bekleniyor. Murat Reis, 250 metre derinliğe inebilecek ve 3 hafta su altında kalabilecek. Türkiye'nin ilk yerli denizaltısı olan Piri Reis'in yapımına 2015'te başlandı ve 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.

SIRADA YENİ DENİZALTILAR VAR

Hızır Reis denizaltısına ilişkin çalışma da devam ediyor. Murat Reis'in ardından sırayla Aydınreis, Seydialireis ve Selmanreis denizaltıların kaynak atımları da, 12'şer aylık periyotlarla gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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