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ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLANDI


ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Tarih : 24 Şubat 2016, 16:09
Puan Ver : Üçüncü Köprü Açılış Tarihi Açıklandı(8/10)8


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü köprünün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Zannediyorum son 150 metresi kaldı birleşmeye. Önümüzdeki 5-10 gün içerisinde köprü tabliyesiyle, askı halatlarıyla köprü silüeti ortaya çıkacak. Köprünün tamamen bitmesi mayıs ayında. Ancak bağlantı yolları, kavşak çıkışları ile hepsini beraber açmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yılın ağustosu gibi tamamen açılışa hazır hale gelecek üçüncü köprü ve yolları" dedi.





Yıldırım, inşası devam eden üçüncü havalimanının dünyanın en büyüğü olacağını ve devlet-özel sektör işbirliğinde yapıldığını anımsattı.     



Proje için tüm etapların tamamlanması halinde 10 milyar 247 milyon avroluk harcama yapacaklarını bildiren Yıldırım, havalimanının 90 milyon kapasitelik birinci bölümünün 2018'in Şubat ayında açılacağını söyledi. Açılışla birlikte Atatürk Havalimanında yaşanan sıkıntıların tamamen giderileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:     



"Yeni havalimanını devreye aldığımızda artık Atatürk Havalimanında tarifeli taşımacılık olmayacak. Tamamen oraya kaydırılacak. Orayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orası tarifeli sefer yapılan, bugünkü yoğunlukta bir havalimanı olmayacak, çeşitli fonksiyonlar yeni yere verilecek. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 'City airport' dedikleri, küçük ölçekli, genel ölçekli uçuşlarda, eğitim uçuşlarında, havacılıkla ilgili etkinliklerde kullanılacak, şehrin nefes alacağı, akciğeri olacağı bir bölge haline dönüştürülecek ama orada günlük bazda yoğun bir havacılık faaliyeti olmayacak."








Etiketler: Üçüncü  Köprü  Açılış  Tarihi  Açıklandı    haber

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