ÜÇÜNCÜ İSİM DE GÖZALTINDA
Malezya Emniyet Müdürlüğü, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın ardından İsmet Özçelik'in de gözaltına alındığını açıkladı.
Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden oldruğu iddia edilen İsmet Özçelik'in ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Özçelik, hafta içinde gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın ardından ülkede yakalanan üçüncü kişi oldu.
Malezya polisi, 3 Mayıs'ta biri uluslararası bir okulun müdürü olan iki Türk vatandaşının, ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle tutukladığını açıklamıştı. Polis Müdürü Khalid Abu Bakar Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, okul müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan'ın ceza kanununun "terör eylemleri" başlıklı maddesi uyarınca tuklandıklarını bildirmişti.
kaynak:hürriyet
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