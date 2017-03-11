ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA FLAŞ GELİŞME
İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı.
İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı. Terminal binasının inşaatının yüzde 95'i tamamlanırken, bazı bölümlerde asansörler ve yürüyen merdivenler konuldu, dış cephe ve çatı montajına başlanıldı.
Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.
30 BİNE ÇIKACAK
Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.
Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.
2.2 MİLYON METREKÜP BETON
Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.
kaynak:sabah
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