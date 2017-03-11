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Üçüncü Havalimanında Flaş Gelişme
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üçüncü havalimanında flaş gelişme

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA FLAŞ GELİŞME

İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı.

Tarih : 11 Mart 2017, 12:45
Puan Ver : Üçüncü Havalimanında Flaş Gelişme(8/10)9


İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı. Terminal binasının inşaatının yüzde 95'i tamamlanırken, bazı bölümlerde asansörler ve yürüyen merdivenler konuldu, dış cephe ve çatı montajına başlanıldı.



Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.



30 BİNE ÇIKACAK



Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.



Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.



2.2 MİLYON METREKÜP BETON



Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Üçüncü  Havalimanında  Flaş  Gelişme    haber

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