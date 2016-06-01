

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, üçüncü havalimanının Pegasus'un büyümesine ciddi bir ivme katacağını söyledi. Bugünden itibaren yer hizmetlerini kendi ekipman ve personelle vermeye başlayan Pegasus, toplam bin kişiye istihdam sağlarken, 20 milyon euroluk da yatırım yaptı.







Yer hizmetlerini farklı bir şirketten alan Pegasus, dev bir yatırımla bu alana girdi. Gerekli onaylar ve 1 yıllık çalışmanın ardından bugün itibariyle yer hizmetlerini kendisi vermeye başladı. Toplamda alanda bin personel istihdam eden Pegasus, 20 milyon euro tutarında yatırım yaptı.







Sabiha Gökçen Havalimanı'nda havacılık muhabirleriyle bir araya gelen Pegasus ekibi, çalışmaları hakkında apronda detaylı bilgi verdi.







YER HİZMETLERİNE 20 MİLYON EUROLUK YATIRIM







Nane, bugünden itibaren 70 uçağa bütün yer hizmetlerini Pegasus ailesi üyelerinin karşılayacağını aktardı. Geçen yıl başladıkları bir yatırımla bu yola çıktıklarını belirten Mehmet Nane, 'Bu yatırım soncunda bin kişiye istihdam sağladık. Toplam 20 milyon euro malzeme yatırımı yaptık.' dedi.







"BAGAJLAR YÜZDE 40 DAHA KISA SÜREDE GELECEK"







Yer hizmetlerinin denemelerini yaptıklarını kaydeden Nane, özellikle bagaj çıkış süreleri üzerinde büyük değişimler olduğunu dile getirdi. Bagajların daha kısa sürede geleceğini kaydeden Nane, 'İlk bagajın yürüyen bantlara gelmesine baktığımız sürece baktığımızda yüzde 40'lara varan azalma yaşamaya başladık. Bagajlardaki hasar oranı ve yanlış teslim edilme oranları da neredeyse sıfıra ulaştı.' diye konuştu.







BİN KİŞİYE İSTİHDAM







Geçen yıldan bu yana çalıştıklarını, mart ayından beri test yaptıklarını söyleyen Nane, 'Sabiha Gökçen'deki tüm uçuşlarımızda artık yer hizmetlerini Pegasus ailesinin bireyleri verecek. Bu sayede misafirlerimize verdiğimiz değeri göstermiş olduk. Aynı zamanda ülkemizde de kalıcı bir yatırım yaparak bin yeni istihdam alanı yaratmış olduk.' ifadesini kullandı.







Rötarları da çok detaylı analiz ettiklerini kaydeden Nane, şirket kaynaklı rötar oranlarının yüzde 2-3 oranında olduğunu belirtti. Onun haricinde yüzde 97 rötarların kendilerinden kaynaklanmadığını dile getiren Nane, yüzde 2-3'ün içinde yer hizmetleri varsa onu azaltacaklarını kaydetti.







Sabiha Gökçen, Antalya Ankara ve İzmir'den direkt Anadolu'nun ve Avrupa'nın değişik noktalarına uçuşları olduğunu söyleyen Nane, hedeflerini "sektör büyümesinin 2 katı oranında büyümek" olduğunu açıkladı.







"RUS YOLCU SAYISINDA İYİLEŞME BEKLİYORUZ"







Rus seferleri ve yolcu oranlarıyla ilgili bir soru üzerine Nane, Türkiye'ye ne kadar Rus yolcu sayısında azalma varsa kendilerinde de o oranda azalma olduğunu aktardı. Sefer sayısında azltma ya da durdurma olmadığını söyleyen Nane, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Sadece doluluk oranında bir değişim var. İlerleyen dönemde burada iyileşme bekliyoruz. Nitekim bu arada devletler arası görüşmeler yeniden başladı. Yakın zamanda bunun devletlerin kendi içlerinde konuyu çözeceğini ve sektörel olarak da bizlerin pozitif olarak etkileneceğini düşünüyorum.'







Üçüncü havalimanıyla ilgili bir soru üzerine de Nane, şunları söyledi: 'Biliyorsunuz ilk etapta 2018 26 Şubat'ta açılacak. Bu açılış sadece 2 pistte olacak. Bu iki pistte Atatük Havalimanı'nın ikamesi olacak. Yeni pistler açıldıkça oradaki gelişmeye göre, bize yepyeni bir uçuş noktası olabilir. Ciddi bir büyümemize ivme katacak nokta olabilir. Değerlendirme aşamasında, henüz bu konuda alınmış bir kararımız yok.'







Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Uğurluteğin ise, yer hizmetlerinde kullanılacak cihazların teknik ayrıntılarını paylaştı. Yer hizmetleri alanında son teknolojileri kullandıklarını belirten Uğurluteğin, bu alanda çok sayıda cihaz ilk kez Türkiye'de getiren havayolu olduklarını söyledi.