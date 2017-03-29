

8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek şovda, Rusya başta olmak üzere tüm dünyada adından "çılgın manken" olarak söz ettiren Viktoria Odintsova, podyumda yürüyecek yıldızlar arasında yer alacak.



Şovun ünlü isimleri arasında 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva'ya da yer alıyor. Rusya'nın en beğenilen spor spikeri olarak anılan Victoria Lopyreva, özellikle sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarıyla her geçen gün ününe ün katıyor.