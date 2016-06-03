O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uçtan uca şifreleme özelliği facebook messenger içinde geliyor

UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ FACEBOOK MESSENGER İÇİNDE GELİYOR

Artık birçok mesajlaşma uygulamasında dahili olarak gelen uçtan uca şifreleme özelliği Facebook Messenger içinde geliyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:36
Puan Ver : Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Facebook Messenger İçinde Geliyor(8/10)6


Artık birçok mesajlaşma uygulamasında dahili olarak gelen uçtan uca şifreleme özelliği Facebook Messenger içinde geliyor.



Gelen bilgilere göre Facebook bu yaz Messenger uygulaması için uçtan uca şifrelemeye ilişkin önemli bir güvenlik güncellemesi kullanıcılara sunacak. 900 milyon kullancısı olan Messenger için bu özellik opsiyonel olacak. Yani bu demek oluyorki aktif etmek kullanıcının isteğine bırakılacak.



Geçen seferde Facebook şirketlerin kullanıcılarına otomatik müşteri desteği ve içerik sunmalarına olanak sağlayacak bot özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi ise kullanıcıların içerik güvenliğini düşünerek uçtan uca şifrele özelliğini hayata geçiriyor. Bunun yanısıra  yeni özellik Google'ın en son mesajlaşma uygulaması Allo'ya oldukça benziyor. Şifrelemeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak gibi seçeneklerle kullanıcıya bırakılacak. Ayrıca aynı özellik zaten WhatsApp tarafında da  kullanılmakta.



Facebook Messenger kullanıcılarının iki seçenek arasından tercih yapmaları sağlanacak. ilk olarak Facebook'un mesajları okumasına ve analiz etmesine olanak sağlayarak makine öğrenimi sayesinde akıllı cevap özelliğinden yararlanabilecekler.İkinci olarak da uçtan uca şifrelemeyi aktifleştirecekler ancak önerilen cevapların avantajlarından mahrum kalacaklar .



Uçtan uca şifreleme özelliğinin kullanıma gireceği ay için önümüzdeki aylar işaret ediliyor.



Turkcell T Tablet görücüye çıktı







Etiketler: Uçtan  Uca  Şifreleme  Özelliği  Facebook  Messenger  İçinde  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER