

Artık birçok mesajlaşma uygulamasında dahili olarak gelen uçtan uca şifreleme özelliği Facebook Messenger içinde geliyor.



Gelen bilgilere göre Facebook bu yaz Messenger uygulaması için uçtan uca şifrelemeye ilişkin önemli bir güvenlik güncellemesi kullanıcılara sunacak. 900 milyon kullancısı olan Messenger için bu özellik opsiyonel olacak. Yani bu demek oluyorki aktif etmek kullanıcının isteğine bırakılacak.



Geçen seferde Facebook şirketlerin kullanıcılarına otomatik müşteri desteği ve içerik sunmalarına olanak sağlayacak bot özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi ise kullanıcıların içerik güvenliğini düşünerek uçtan uca şifrele özelliğini hayata geçiriyor. Bunun yanısıra yeni özellik Google'ın en son mesajlaşma uygulaması Allo'ya oldukça benziyor. Şifrelemeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak gibi seçeneklerle kullanıcıya bırakılacak. Ayrıca aynı özellik zaten WhatsApp tarafında da kullanılmakta.



Facebook Messenger kullanıcılarının iki seçenek arasından tercih yapmaları sağlanacak. ilk olarak Facebook'un mesajları okumasına ve analiz etmesine olanak sağlayarak makine öğrenimi sayesinde akıllı cevap özelliğinden yararlanabilecekler.İkinci olarak da uçtan uca şifrelemeyi aktifleştirecekler ancak önerilen cevapların avantajlarından mahrum kalacaklar .



Uçtan uca şifreleme özelliğinin kullanıma gireceği ay için önümüzdeki aylar işaret ediliyor.