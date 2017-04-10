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ücretsiz spotify kullanıcıları yeni müzikler için bekleyecek

ÜCRETSİZ SPOTİFY KULLANICILARI YENİ MÜZİKLER İÇİN BEKLEYECEK

Söylentiler gerçek oldu ve Spotify ile Universal Music arasında sözleşme imzalandı. Bundan sonra ücretsiz Spotify kullanıcıları yeni müzikler için bekleyecek.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:17
Puan Ver : Ücretsiz Spotify Kullanıcıları Yeni Müzikler İçin Bekleyecek(10/10)10


Söylentiler gerçek oldu ve Spotify ile Universal Music arasında sözleşme imzalandı. Bundan sonra ücretsiz Spotify kullanıcıları yeni müzikler için bekleyecek.



Müzik platformu Spotify, ücretsiz ve abonelikli kullanım sunuyor. Abonelerin ayrıcalıkları olsa da iki kullanıcı grubuna da tüm arşivini kullanma şansı veriyor. Bu ücretsiz kullanıcılar için güzel bir hareket olsa da işin profesyonel tarafındaki firmalar ücretsiz kullanıcıların son müziklere ulaşmasından pek hoşlanmıyor. Bu haber, geçtiğimiz haftalarda iddia olarak yansımıştı. Spotify, UniversalMusicile sözleşme imzaladığını duyurdu. Buna göre UniversalMusic'dençıkan müzikler sınırlı zaman için önce abonelikli kullanıcılara sunulacak. Ücretsiz Spotify kullanıcıları beklemek zorunda kalacak.



Detaya inmek gerekirse, UniversalMusicile çalışan sanatçıların albüm ve tekli şarkıları, Spotify'daöncelikli olarak abonelikli kullanıcılara sunulacak. Ücretsiz kullanıcılar yeni müziklere, çıkışından iki hafta sonra ulaşabilecek. Böylece daha fazla insanın sisteme abone olması ve müzik piyasasının kazancının artması hedefleniyor. Bu arada ülkemizde Spotifyaylık abonelik ücretinin 15TL'yeçıktığı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.



Universal, şimdilik Spotify'ınsözleşme imzaladığı tek büyük müzik firması konumunda. Sektörün diğer büyük isimlerinden Sonyve Warner'ında yakın gelecekte benzer anlaşmalar yapması sürpriz olmayacaktır.



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