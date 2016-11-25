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ücretsiz iphone 6s pil değişimi

ÜCRETSİZ İPHONE 6S PİL DEĞİŞİMİ

Ücretsiz iPhone 6S pil değişimi programı başlıyor. Apple belli tarihler arasında üretilmiş sınırlı sayıdaki iPhone 6S'in pilini bedavaya değiştirecek.

Tarih : 25 Kasım 2016, 10:10
Puan Ver : Ücretsiz İphone 6S Pil Değişimi(9/10)9


Ücretsiz iPhone 6S pil değişimi programı başlıyor. Apple belli tarihler arasında üretilmiş sınırlı sayıdaki iPhone 6S'in pilini bedavaya değiştirecek.



 



Akıllı telefon üreticilerinin başı pille ilgili sorunlardan dolayı ağrımaya devam ediyor. Samsung'un yaşadığı kadar olmasa da Apple da bazı iPhone 6S'lerde yaşanan problem nedeniyle ücretsiz iPhone 6S pil değişimi programı başlatıyor.



 



Apple tarafından yapılan bir açıklama ile duyurulan programa Eylül – Ekim 2015 arasında üretilmiş, belirli bir seri numarası aralığındaki iPhone 6S modeli dahil olacak. Bazı iPhone 6S modellerinin, şarj tam dolu olduğu halde durup dururken  kendi kendine kapanması şeklindeki şikayetleri inceleyen Apple, destek sayfasında pil değişim programını başlattığını duyurdu.



iPhone 6S sahiplerinin kendi cihazlarının belirtilen programa dahil olup olmadığını öğrenmelerinin yolu ise Apple online destek sistemine başvurmaları ya da bir Apple Store'a gidip cihazlarını kontrol ettirmekten geçiyor. Eğer siz de iPhone 6S'inizde benzer sorunlar yaşıyorsanız, bir kontrol ettirmenizde yarar var.



 



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Etiketler: Ücretsiz  İphone  6S  Pil  Değişimi    haber

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