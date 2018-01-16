UÇAN TEKMEYE KIZAN TERİM, APAR TOPAR OYUNDAN ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor maçında rakibine uçan tekme atan Feghouli'ye kızdı, kısa süre sonra oyundan aldı.
Devre arası kamp döneminin ikinci hazırlık mücadelesinde Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı Kırmızılarda Gomis, Selçuk, Rodrigues (2) ve Denayer'in ilk yarıdaki golleri galibiyeti getirirken, maçın dikkat çeken noktası ise teknik direktör Fatih Terim'in Feghouli'ye gösterdiği tepkiydi.
KIRMIZIDAN KAÇTI, TERİM'DEN KAÇAMADI
74. dakika Tuzlasporlu futbolcuya yaptığı sert müdahale sonrası Cezayirli yıldıza kızan tecrübeli teknik adam, kırmızı kart görmemesine karşın oyuncusunu kenara aldı. Galatasaray böylece son 16 dakikayı Eren Derdiyok ile tamamladı. Fatih Terim'in Feghouli'ye oldukça kızgın olduğu net bir şekilde görüldü.
Kaynak: haberinburada
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