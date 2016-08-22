Dünyanın en büyük ikinci uçak üreticisi, Avrupalı Airbus dünyayı değiştirecek çılgın bir plan yapıyor.



Dünyanın en büyük ikinci uçak üreticisi, Avrupalı Airbus dünyayı değiştirecek çılgın bir plan yapıyor.



Akıllı otomobillerin piyasaya çıkması için gün sayılırken, Airbus da yolcuları şehir içinde iki nokta arasında taşıyacak akıllı robot uçaklar geliştirdiğini duyurdu.



Vahana ismi verilen projeye göre, Airbus otonom yolcu drone'larından bir ağ oluşturacak. Bu ağa bağlı olan, dikey iniş kalkış yapabilen drone'lar şehir içinde yolcuları bulundukları yerden alıp gitmek istedikleri yere bırakacak.



Airbus'un bu planı, uzakta bir gelecekte gerçekleşecek güzel bir hayal olmaktan çok daha yakın. Şirket, ilk testlere 2017 yılında başlayacağını duyurdu. Böylece en azından testin parçası olan Airbus çalışanları, önümüzdeki yıl otonom hava araçları tarafından taşınan ilk insanlar olacaklar.



Kullanıcılar, Uber benzeri bir uygulamadan drone'ları çağırabilecek veya önceden rezervasyon yapabilecek. Böylece örneğin, havalimanına gelip uçaktan inen bir yolcu, trafikte beklemeden akıllı drone'lar vasıtasıyla kalacağı otel'in çatısındaki helikopter pistine inebilecek. Hizmet servise başladığında şehirlerin açık alanlarında, drone'ların inip kalkmasına uygun alanların da oluşturulması bekleniyor.



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