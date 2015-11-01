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uçaktan kurtulan yok! 224 ölü

UÇAKTAN KURTULAN YOK! 224 ÖLÜ

Mısır'da düşen Rus yolcu uçağından kötü haber geldi. Uçaktaki 224 kişiden kurtulan olmadı.Facia ile ilgili Rusya kadar dünyayı da şaşırtan bir açıklama geldi.

Tarih : 01 Kasım 2015, 13:49
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Mısır'ın turizm kenti Şarm El Şeyh kentinden kalkan Rus yolcu uçağı, kalkıştan 23 dakika sonra, Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda düştü.



Rus hava yolu şirketi Kolavia'ya (Metrojet) ait olan Airbus A-321 tipli yolcu uçağı, Şarm El Şeyh-St. Petersburg uçuşunu gerçekleştiriyordu.



Kuzey Sina vilayetindeki Kurye köyü yakınlarına düşen uçakta, çuğunluğu Rus turistlerden oluşan 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu, uçaktakilerden kurtulan olmadığı kaydedildi.



UÇAĞI IŞİD DÜŞÜRDÜ İDDİASI



Olayın ardından IŞİD terör örgütünün Mısır kolu korkunç bir iddiada bulundu. Şoke eden iddiaya göre 224 Rus yolcu ve mürettabatı IŞİD  öldürdü. Örgüt iddiasını desteklemek adına bir de video yayınladı.








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