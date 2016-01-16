

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İtalya'da otobanlarda bulunan tuvaletlerin paralı olduğunu, uçakta da bunun gelir kaynağı olabileceğini söyledi.







TÜGİK 2016 İş Zirvesi, Antalya Titanic Deluxe Belek Otel'de düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmalarının ardından iş dünyasının önemli isimleri yaşadıkları deneyimleri anlattı. Patronlar Okulu Kurucusu Sibel Kaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumun konukları ise Pegasus Hava Yolları sahibi Ali Sabancı ve yemeksepeti.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın oldu.







İlk olarak konuşmasına başlayan Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, şirketin nasıl oluştuğunu ve bu günlere geldiğini anlattı. Kendisinin Amerika'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye geldiğini söyleyen Sabancı, kendilerini dünyanın en şanslı ailesi olarak nitelendirdi. Sabancı ailesindeki herkesin bir işin başında olduğunu belirten Ali Sabancı, “Her işin başında bir aile ferdi var, ‘bizdeki damatlar gelinlerde birinci sınıf' dedim bu işin başında hep birileri var. Ben ayrılma kararı aldım. Babam destek oldu. Cümleyi bitiremeden amcam ‘hayırlı olsun' dedi. Sakıb Sabancı amcama ‘ben gidiyorum' dedim taile gidiyorum sandı.” dedi.







“PARA KAYBETMEKTEN ÇOK İTİBAR KAYBETMEKTEN KORKARLAR'







Aile şirketlerinden ayrılanların en büyük korkusunun para kaybetmekten çok itibar kaybetmek olduğunu söyleyen Ali Sabancı, hiç bir zaman b planı olarak aile şirketine dönmeme üzerine olması gerektiğini hatırlattı. Sabancı, “Bu nasıl düşecek de alkışlayacağım diyen insanlar var. Bunların içerisinde aileden birileri de var. Şuan 65-67 uçağımız var ama özel uçağım yok.” diye konuştu.







“UÇAKTA TUVALETTEN GELİR KAYNAĞI ELDE EDİLEBİLİR”







Çoğu insanların Pegasus'u Sabancı ailesinin kurduğunu sandığını ifade eden Ali Sabancı, hala uçağın nasıl kalktığına hayret ettiğini anlattı. Moderatör Sibel Kaya'nın yolculara uçakta hosteslerin bozuk para sormasını eleştirdiğini söylemesi üzerine Ali Sabancı salondakilere dönerek, “İtalya'da otobanda araba süren var mı?” diye soru yöneltti. Sabancı bu sorunun üzerine şunları söyledi: “Bozuk paran yoksa tuvalete gidemiyorsun. Demek ki ben uçakta da bir gelir kaynağı elde edilebilirim.”