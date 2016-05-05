UÇAKTA TÜRBÜLANS PANİĞİ: 30 YARALI
Etihad Havayolları'nın Abu Dabi'den Endonezya'ya giden uçağının "ciddi ve beklenmedik" bir türbülansa girmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı. Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi.
Etihad Havayolları'nın Abu Dabi'den Endonezya'ya giden uçağının "ciddi ve beklenmedik" bir türbülansa girmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı.
Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi.
Airbus A330-200 tpi uçak olayın ardından sorunsuz iniş yaptı, ancak inişin ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay sırasında cep telefonuyla çekilen bir videoda uçak sallanırken yolcuların ağladıkları görülüyor.
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