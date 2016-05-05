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uçakta türbülans paniği: 30 yaralı

UÇAKTA TÜRBÜLANS PANİĞİ: 30 YARALI

Etihad Havayolları'nın Abu Dabi'den Endonezya'ya giden uçağının "ciddi ve beklenmedik" bir türbülansa girmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı. Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 10:28
Puan Ver : Uçakta Türbülans Paniği: 30 Yaralı(8/10)10


Etihad Havayolları'nın Abu Dabi'den Endonezya'ya giden uçağının "ciddi ve beklenmedik" bir türbülansa girmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı.



Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi.



Airbus A330-200 tpi uçak olayın ardından sorunsuz iniş yaptı, ancak inişin ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay sırasında cep telefonuyla çekilen bir videoda uçak sallanırken yolcuların ağladıkları görülüyor.








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