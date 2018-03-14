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Uçakta Trajik İhmal! Baş Üstü Dolabında Taşınan Köpek Öldü

UÇAKTA TRAJİK İHMAL! BAŞ ÜSTÜ DOLABINDA TAŞINAN KÖPEK ÖLDÜ

ABD'nin hava yolu şirketi United Airlines'a ait bir uçağın baş üstü dolabına konulan köpek öldü.

Tarih : 14 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Uçakta Trajik İhmal! Baş Üstü Dolabında Taşınan Köpek Öldü(5/10)1

Houston'dan New York'a seyahat eden uçakta kabin görevlisi, bir yolcudan Fransız buldok cinsi köpeğini taşıdığı çantasını, baş üstü dolabına koymasını istedi. Yaklaşık 4 saat süren uçuşun sonunda, köpeğin öldüğü anlaşıldı.

UÇAK İNENE KADAR FARK EDİLMEDİ

Uçuş boyunca havlama sesi duyduklarını belirten yolcular, LaGuardia Havalimanı'na inene kadar köpeğin öldüğünü fark etmediklerini söyledi.

ŞİRKET SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Olayın sorumluluğunu üstlenen United Airlines'tan yapılan açıklamada, "Bu trajik kaza asla yaşanmamalıydı. Evcil hayvanların asla baş üstü dolabına konulmaması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Hava yolu Sözcüsü Charles Hobart, kabin memurunun, köpeğin taşındığı çantanın yolcuların koridordan geçişini engellediği gerekçesiyle baş üstü dolabına konulmasını istediğini kaydetti.

HAVA YOLU ŞİRKETİ SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

Köpeğin konulduğu evcil hayvan taşıma çantasının, uçak koltuğunun altına yerleştirilebilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken, Hobart, çantanın buraya konulmama nedeninin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Havayolu şirketinin olayı araştırdığını ve kabin görevlisiyle konuşulduğunu belirten Hobart, uçuş görevlisinin kimliğini açıklamadı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN CİNS

Hobart, havayolu şirketinin, köpeğin sahibi ve iki çocuğu için alınan biletler ile köpek için ödenen ücreti iade ettiğini, mağdur aileden özür dilediğini sözlerine ekledi. Fransız buldoğunun da arasında bulunduğu basık yüzlü köpek cinslerinin, solunum sorunu riskleri bulunduğu için uçakta dikkatle taşınması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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