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Uçakta Rahatsızlanan Yolcuya İlk Müdahaleyi Bakan Kaya Yaptı

UÇAKTA RAHATSIZLANAN YOLCUYA İLK MÜDAHALEYİ BAKAN KAYA YAPTI

Ankara'dan İstanbul'a giden uçakta rahatsızlanan yolcuya, aynı zamanda doktor olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya müdahale etti.

Tarih : 20 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Uçakta Rahatsızlanan Yolcuya İlk Müdahaleyi Bakan Kaya Yaptı(9/10)5

Ankara-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, rahatsızlanan bir yolcuya doktor olarak ilk müdahaleyi yaptı. O anlar diğer yolcular tarafından görüntülendi.

UÇAKTA ANİDEN RAHATSIZLANDI

Ankara'dan İstanbul'a giden uçakta bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaşmasının ardından uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya doktor olarak ilk müdahaleyi yaptı.

DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bakan Kaya'nın müdahale ettiği anlar uçakta bulunan yolcular tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İşte yolcuların kamerasına yansıyan müdahale anı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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