UÇAKTA ÖNÜNDEKİ YOLCUNUN MESAJLAŞMASINI OKUDU, ÇOCUKLARA YAPILAN CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI
ABD'de, kalkmak üzere olan yolcu uçağında önündeki yolcunun yolladığı cep telefonu mesajlarında çocuklara cinsel tacizden bahsedildiğini anlayan yuva öğretmeni, "kahraman" ilan edildi.
Seattle-San Jose uçağında önünde oturan adamın yazdığı mesajları, büyük bir cep telefonu cihazında olması ve büyük fontlarla yazılması sayesinde okuyan kadın, mesajların fotoğrafını çekip, mürettebata bilgi verdi.
İNER İNENMEZ GÖZALTI
Southwest Airlines uçağının mürettebatı, kadının kendisine bilgi vermesi üzerine polise ihbarda bulundu. Keller, Mineta San Jose Uluslararası Havaalanı'na inişin hemen ardından gözaltına alındı.
"GENÇ HANIM OLMASAYDI CİNSEL SALDIRI DEVAM EDECEKTİ"
San Jose Polisi'nden Dedektif Brian Spears, öğretmenin harekete geçmeseydi, Keller'ın yakalanamayacağını söyledi. Spears, "Bu genç hanım olmasaydı, cinsel saldırı devam edecekti" dedi ve Kellar'ın aldırış etmeden büyük fontlarla mesaj atmayı sürdürmesinin ve fotoğraflarının çekildiğini fark etmemesinin kaygı verici olduğunu da ekledi.
5 VE 7 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR TACİZ KURBANI
Yaşları 5 ve 7 olan iki çocuğun da cinsel taciz kurbanları olduğu belirtildi.
SEVGİLSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Kellar'ın attığı mesajların sadece bir fantazi olduğunu iddia ettiği ancak polisin araştırması sonucu, Kellar'ın bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Gail Burnworth'ün de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yatak Odasında Yakalanan Hırsız, Kontrol İçin Götürüldüğü Hastane Bardakla Boğazını Kesti
- Abd Öncülüğündeki Koalisyon, Daeş Bahanesiyle 624 Sivili Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Bakan Eroğlu Temel Atma Töreninde Terör Örgütlerine Beddua Etti, Vatandaş 'amin' Dedi
- İsviçre'de Yaz Kampında Uçak Düştü, 3 Kişi Hayatını Kaybetti
- Aym, Khk'lar Nedeniyle Mağdur Olduğunu İddia Eden 70 Bin Kişinin Başvurusunu Reddetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Neymar'a Verilen 222M Euro'luk Bonservisle Alınabilen Şeyler Dudak Uçuklattı
- Gomis: Negredo 35 Gol Atacağını Söylemiş Ama Bence Rakiplere Saygısızlık
- Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari Maçını Ücretsiz Yaptı
- Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor
- Beşiktaş'ın Yeni Transferi Negredo: Transfer İçin Ben De Birini Arayacağım
DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da Türk Bir Kadın Alman Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
- Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar
- İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
- Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
- Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar