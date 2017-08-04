ABD'de, kalkmak üzere olan yolcu uçağında önündeki yolcunun yolladığı cep telefonu mesajlarında çocuklara cinsel tacizden bahsedildiğini anlayan yuva öğretmeni, "kahraman" ilan edildi.

Seattle-San Jose uçağında önünde oturan adamın yazdığı mesajları, büyük bir cep telefonu cihazında olması ve büyük fontlarla yazılması sayesinde okuyan kadın, mesajların fotoğrafını çekip, mürettebata bilgi verdi.

İNER İNENMEZ GÖZALTI

Southwest Airlines uçağının mürettebatı, kadının kendisine bilgi vermesi üzerine polise ihbarda bulundu. Keller, Mineta San Jose Uluslararası Havaalanı'na inişin hemen ardından gözaltına alındı.

"GENÇ HANIM OLMASAYDI CİNSEL SALDIRI DEVAM EDECEKTİ"

San Jose Polisi'nden Dedektif Brian Spears, öğretmenin harekete geçmeseydi, Keller'ın yakalanamayacağını söyledi. Spears, "Bu genç hanım olmasaydı, cinsel saldırı devam edecekti" dedi ve Kellar'ın aldırış etmeden büyük fontlarla mesaj atmayı sürdürmesinin ve fotoğraflarının çekildiğini fark etmemesinin kaygı verici olduğunu da ekledi.

5 VE 7 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR TACİZ KURBANI

Yaşları 5 ve 7 olan iki çocuğun da cinsel taciz kurbanları olduğu belirtildi.

SEVGİLSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Kellar'ın attığı mesajların sadece bir fantazi olduğunu iddia ettiği ancak polisin araştırması sonucu, Kellar'ın bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Gail Burnworth'ün de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada