UÇAKTA OLAN ABD VATANDAŞLARI YANDI! TÜRKİYE'YE İNDİKLERİNDE GERİ GÖNDERİLECEKLER
ABD'nin Türkiye'den vize başvurlarını durdurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı.
ABD VATANDAŞLARI HAVALİMANINDA VİZE ALIYOR
Türkiye'den ABD'ye gidecek olan Türk vatandaşları, ABD'nin Türkiye'deki büyükelçiliğinden vize alıyor. Dolayısıyla vize almadan Türkiye dışına çıkmıyor. Ancak ABD vatandaşları vizelerini Türkiye'ye geldiklerinde havalimanı ve sınır kapılarında alıyor.
TÜRKİYE'YE İNECEKLER, VİZE VERİLMEDİĞİ İÇİN GERİ GÖNDERİLECEKLER
Türkiye'nin ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması en çok da Türkiye'ye gelmekte olan ABD vatandaşlarını etkileyecek. Zira karar alındığında uçakta olan ABD vatandaşları Türkiye'ye indiklerinde vize verilmediği için geri gönderilecek.
Aynı şekilde Türkiye'ye gelmek için uçak bileti alan ABD vatandaşları da bu durumda biletlerini iptal etmek zorunda kalacaklar.
Kaynak: haberinburada
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