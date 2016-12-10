O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uçakta ne yiyip içmeliyiz?

UÇAKTA NE YİYİP İÇMELİYİZ?

Dr. Sibel Özgül, uçak yolculuklarının bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediğini belirterek, alacağımız basit önlemlerle sağlığımızı koruyarak seyahat etmenin mümkün olduğunu açıkladı

Tarih : 10 Aralık 2016, 11:04
Puan Ver : Uçakta Ne Yiyip İçmeliyiz?(6/10)6



Uçak yolculukları sırasında uçağın elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere yolcular da bu manyetik alana maruz kalırlar.




Buna basınç farkı, ısıtılan veya soğutulan havanın sirküle edilmesi, jetlag oluşumu da eklenince uçak yolculuklarının vücut üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.




Dr. Sibel Özgül, bu durumun vücudumuzun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek sağlıklı kişilerin de uçağa binmeden önce özellikle 2 litre su içmelerinin önemli olduğunu belirtti.



 



kaynak:habertürk











Etiketler: Uçakta  Ne  Yiyip  İçmeliyiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER