

Uçak yolculukları sırasında uçağın elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere yolcular da bu manyetik alana maruz kalırlar.





Buna basınç farkı, ısıtılan veya soğutulan havanın sirküle edilmesi, jetlag oluşumu da eklenince uçak yolculuklarının vücut üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.





Dr. Sibel Özgül, bu durumun vücudumuzun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek sağlıklı kişilerin de uçağa binmeden önce özellikle 2 litre su içmelerinin önemli olduğunu belirtti.







kaynak:habertürk



