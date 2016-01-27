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UÇAKTA KÜRTÇE ANONS TALEBİ REDDEDİLDİ


UÇAKTA KÜRTÇE ANONS TALEBİ REDDEDİLDİ
Tarih : 27 Ocak 2016, 12:37
Puan Ver : Uçakta Kürtçe Anons Talebi Reddedildi(7/10)6


Diyarbakır Barosu avukatlarından Mahsuni Karaman 2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, Diyarbakır Havaalanı'nda yapılacak tüm yönlendirme, bilgilendirme, uyarı, ikaz ve anonslar ile Diyarbakır'a yapılacak karşılıklı uçak seferleriyle ilgili uçuş öncesi, uçuş sırasında ve sonrasındaki tüm yönlendirme, bilgilendirme, uyarı, ikaz ve anonsların Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe de yapılmasını istedi. Kurumlardan ret cevabı verilmesinin ardından Avukat Karaman, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hakkında Ankara 12'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde iletişim adına uygulamanın genişletilmesi gerektiğini belirten Karaman, yöre halkının işlerini daha rahat bir şekilde yapabileceğini vurguladı. Konuyla ilgili uluslararası düzenlemelerin olduğunu kaydeden Karaman, taleplerinin reddedilmesi işleminin iptalini istedi.



 








Etiketler: Uçakta  Kürtçe  Anons  Talebi  Reddedildi    haber

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