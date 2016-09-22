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uçakta galaxy note 7 kullanmak artık yasak!

UÇAKTA GALAXY NOTE 7 KULLANMAK ARTIK YASAK!

Samsung'un geri çağırma duyurusundan sonra Galaxy Note 7 krizi büyümeye devam ediyor. Artık uçaklarda Note 7 kullanmak yasak.

Tarih : 22 Eylül 2016, 09:11
Puan Ver : Uçakta Galaxy Note 7 Kullanmak Artık Yasak!(0/10)


Samsung'un geri çağırma duyurusundan sonra Galaxy Note 7 krizi büyümeye devam ediyor. Artık uçaklarda Note 7 kullanmak yasak.



 



Geçtiğimiz haflarda patlak veren Galaxy Note 7 krizi sonrası alınan önlemler artık ciddi boyutta. Rapor edilen sorunlu Galaxy Note 7 sayısı 100'ü geçerken, radikal tedbirler alınıyor. Bir süre önce SAS havayolu şirketi, kendi içerisinde uçakta Note 7 kullanmayı yasaklamıştı. Şimdi ise FAA tüm uçaklarda Note 7 kullanımını yasakladı.



Amerikan Havacılık Yönetimi olarak tanımlayabileceğimiz FAA, resmi olarak uçuş esnasında Samsung Galaxy Note 7 kullanımını yasakladı. Ayrıca telefonun bagajlara alınması da yasaklandı. Kullanıcıların cihazlarını kapalı konumda tutmaları ve alarm gibi cihazı kendiliğinden aktifleştirecek işlemlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı.



Değişim programı kapsamında tüm cihazların yenileneceği zamana kadar benzeri yasakların artması bekleniyor. Şimdiye kadar sadece 130.000 adet Note 7'nin yeni ve güvenli versiyon ile değiştirildiği bilgisi de mevcut.



FAA'ya ek olarak CPSC (Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu) gibi kurumlar da bu kararı destekliyor. Söz konusu yasak şimdilik sadece ABD içerisinde geçerli. Ancak FAA genel olarak küresel havacılık alanında önemli bir otorite. Dolayısıyla diğer havayolu şirketleri de bu kararı dikkate alabilir.



Değişim programı resmi olarak 21 Eylül tarihinde başlayacak. Şu an satışta olmayan Note 7'nin güvenilir versiyonları ise 28 Eylül tarihinde tekrar satışa çıkacak.



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