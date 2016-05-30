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uçaklar kuzey ırak'ı bombaladı

UÇAKLAR KUZEY IRAK'I BOMBALADI

Genelkurmay, Metina'daki PKK hedeflerinin pazar günü akşam saatlerinde vurulduğunu duyurdu.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Uçaklar Kuzey Irak'ı Bombaladı(10/10)7


Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait  uçakların Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıkladı.  



  TSK'dan yapılan açıklamada, ""29 Mayıs 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 19.10-20.30 saatleri arasında Metina bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen beş hedef (BTÖ grubu ve doçka mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir" denildi.

  Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.








Etiketler: Uçaklar  Kuzey  Irak  I  Bombaladı    haber

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