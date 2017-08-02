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Uçak üzerlerine acil iniş yapınca, ölüme güneşlenirken yakalandılar

UÇAK ÜZERLERİNE ACİL İNİŞ YAPINCA, ÖLÜME GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDILAR

Portekiz'de küçük bir uçak, plaja acil iniş yaptı. Uçağın güneşlenen insanların üzerine inmesi sonucunda biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar(6/10)2

Portekiz'de plaja acil iniş yapmak isteyen küçük bir uçak, sahilde bulunanlara çarpması sonucu 8 yaşındaki kız çocuğu ve 50 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN KÜÇÜK KIZIN AİLESİ YARALANDI

Portekiz'in Almada Belediyesine bağlı Caparica bölgesindeki Sao Joao Plajı'na küçük bir uçak iniş yaptı.

Uçağın sahilde bulunanlara çarpması sonucu sahildeki 50 yaşındaki bir erkekle 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden küçük kızın, ailesinin yaralandığı bildirildi.

UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Uçaktaki 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıkları, uçağın acil iniş yaptığı sırada, olayda hayatını kaybedenlerin sahilde güneşlendiğini kaydetti. Uçağın neden acil iniş yaptığı ise henüz bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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